Сусіди постійно чули звідти крики: поліція показала відео жахливої катівні в Борівському районі

Слідчі знайшли жахливу катівню в селищі Піски-Радьківські.

Після деокупації області до поліції надходять заяви про колаборантів, злочини армії рф, а також свідчення місцевих жителів. Після звільнення села Піски-Радьківські до поліції звернулись місцеві мешканці, що в підвалі одного з домів утримували полонених – місцевих мешканців, АТОвців та полонених з ЗСУ.

На даний момент поліції точно відомо про катування закопування/викопування в землю заживо та застосування протигазу з тліючою ганчіркою.

Також в катівні знайдені фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками і лист з опитуванням одного з чоловіків, які були тут.

Поліції відомі ПІБ військовослужбовців, над якими знущались росіяни.

Слідчі та прокурори працюють над встановленням обставин усіх злочинів, які відбулися у цій катівні.

Агентство Телевидения Новости