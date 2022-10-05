З семи збитих ворожих БпЛА шість – іранського виробництва, – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 5 жовтня. 224 доба війни.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Протягом поточної доби окупанти завдали три ракетні та два авіаційні удари, здійснили понад п’ятнадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 20 населених пунктів. Серед них – Біла Церква, Рідкодуб, Сіверськ, Соледар, Білогірка, Карлівка, Запоріжжя, Нікополь, Кривий Ріг та Мирне.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На Слобожанському напрямку окупанти обстрілювали населені пункти Івашки, Гур’їв Козачок, Уди, Рідкодуб, Вовчанськ та Дворічна.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Новомихайлівка.

В результаті успішних дій Сил оборони на Херсонському напрямку, підрозділи противника зазнали втрат та намагаються евакуювати поранених та техніку до найближчих переправ через річку Дніпро. Зокрема, у населений пункт Веселе, біля Каховської ГЕС, ворог перемістив до 150 поранених військовослужбовців та близько 50 одиниць пошкодженої військової техніки.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала понад десять ударів. Підтверджено ураження дев’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили сім ворожих БпЛА. Шість із них – іранського виробництва.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили два пункти управління, дванадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також десять інших важливих об’єктів ворога.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости