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Тримали в ямі в кайданках: в Борівскому районі знайдено чергове місце катування

Тримали в ямі в кайданках: в Борівскому районі знайдено чергове місце катування

Закатовані та вбиті – черговий жахливий злочин російських окупантів. На Харківщині правоохоронці виявили два трупи цивільних, яких закатував російський спецназ: їх руки були з’єднані кайданками.

Під час огляду бази відпочинку «Світло шахтаря» у селищі Новоплатонівка Борівської ОТГ прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими ГУНП в Харківській області виявили два трупи цивільних віком приблизно 30–35 років.

Тіла загиблих знайдено у ямі глибиною чотири метри на території вказаної бази. Ліва рука одного чоловіка була з’єднана кайданками з правою рукою другого загиблого. Також під час огляду на черепі одного із трупів виявлено перелом лівої скроневої ділянки, у другого – вогнепальне поранення черепа.

За попередніми даними, чоловіків вбив російський спецназ, який під час окупації населеного пункту розміщувався на вказаній базі у складі 250–350 осіб з періодичною ротацією.

Наразі трупи чоловіків направлено для проведення судово-медичної експертизи. Також правоохоронці на місці злочину вилучили вісім хомутів та дві мотузки.

Досудове розслідування проводить СУ ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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