На Луганщині ЗСУ звільнили декілька населених пунктів — Гайдай

Розпочалася деокупація Луганської області. Про це у своєму відеозверненні повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише Суспільне.

За його словами, українська армія звільнила декілька населених пунктів Луганщини, і там вже ЗСУ підіймають український прапор. Назви містечок поки не оголошують.

«Ті вояки розуміють, що контрнаступ неминучий, що їх розбивають. Тому вони намагаються максимально замінувати все: дороги, будівлі», – розповів Гайдай.

Очільник Луганщини закликав жителів звільнених територій поки що не повертатися додому, адже українським військовим потрібно трохи далі відсунули лінію фронту, рятувальникам – провести розмінування території, а також на звільнених територіях необхідно відновити комунікації.

Агентство Телевидения Новости