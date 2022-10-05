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На Луганщині ЗСУ звільнили декілька населених пунктів — Гайдай

На Луганщині ЗСУ звільнили декілька населених пунктів — Гайдай

Розпочалася деокупація Луганської області. Про це у своєму відеозверненні повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише Суспільне.

За його словами, українська армія звільнила декілька населених пунктів Луганщини, і там вже ЗСУ підіймають український прапор. Назви містечок поки не оголошують.

«Ті вояки розуміють, що контрнаступ неминучий, що їх розбивають. Тому вони намагаються максимально замінувати все: дороги, будівлі», – розповів Гайдай.

Очільник Луганщини закликав жителів звільнених територій поки що не повертатися додому, адже українським військовим потрібно трохи далі відсунули лінію фронту, рятувальникам – провести розмінування території, а також на звільнених територіях необхідно відновити комунікації.

Агентство Телевидения Новости

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