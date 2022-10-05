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В Ізюмі рятувальники розібрали близько 20 тонн залишків будівельних конструкцій

В Ізюмі рятувальники розібрали близько 20 тонн залишків будівельних конструкцій

Минулої доби піротехніки зведеного загону ДСНС провели обстеження понад 11 га території, а також 15,8 км ЛЕП в Ізюмському та Чугуївському районах та 10,7 км газопроводів.

Виявлено та знешкоджено 408 вибухонебезпечних предметів. Також рятувальники у звільненому від окупантів місті забезпечують електроенергією обладнання водяної свердловини, місця гарячого харчування.  

Окрім того, рятувальники транспортують спалену техніку, облаштовують під’їзди до переправи,  а також розчищають під’їзну дорогу до переправи від дерев та чагарників, розвозять гуманітарну допомогу.

Агентство Телевидения Новости

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