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Окупанти поцілили в підприємство в Основ’янському районі: на місці знайдено фрагменти дронів

Окупанти поцілили в підприємство в Основ’янському районі: на місці знайдено фрагменти дронів

6 жовтня близько 2:30 та 4:40 години окупанти обстріляли Харків, снаряди влучили на територію підприємства в Основ’янському районі. Внаслідок обстрілу відбулась пожежа площею 500 кв. метрів: пошкоджено службове одноповерхове приміщення та дах чотириповерхової нежитлової будівлі.

За попередніми даними, російська армія атакувала Харків дронами-камікадзе.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Огляд місця події проводився прокурорами Слобідської окружної прокуратури Харкова спільно зі слідчими відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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