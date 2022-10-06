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Нічна атака на Харків: росіяни застосували дрони-камікадзе – ХОВА

Нічна атака на Харків: росіяни застосували дрони-камікадзе – ХОВА

Вночі окупанти завдали кілька ударів про промислових об‘єктах Основ’янського району Харкова.

Попередньо, росіяни застосували дрони-камікадзе, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Виникли пожежі, є часткові руйнування нежитлових будівель. Постраждалих немає.

По області окупанти обстрілювали Куп’янський та Вовчанський райони, а також населені пункти Богодухівського, Харківського районів: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне та інші.

За інформацією Обласного центру екстреної допомоги, потягом доби по області госпіталізували 3 чоловіків, які зазнали поранень внаслідок обстрілів у Куп’янському районі. 

Агентство Телевидения Новости

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