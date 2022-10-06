Сегодня 09:04
Просмотров: 114
Нічна атака на Харків: росіяни застосували дрони-камікадзе – ХОВА
Вночі окупанти завдали кілька ударів про промислових об‘єктах Основ’янського району Харкова.
Попередньо, росіяни застосували дрони-камікадзе, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Виникли пожежі, є часткові руйнування нежитлових будівель. Постраждалих немає.
По області окупанти обстрілювали Куп’янський та Вовчанський райони, а також населені пункти Богодухівського, Харківського районів: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне та інші.
За інформацією Обласного центру екстреної допомоги, потягом доби по області госпіталізували 3 чоловіків, які зазнали поранень внаслідок обстрілів у Куп’янському районі.