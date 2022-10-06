Поліція відновила свою роботу на деокупованій території Борівської громади

Працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Ізюмського районного управління поліції в повному обсязі приступили до виконання службових обов’язків у деокупованому селищі Борова та звільнених територіях громади.

Про це повідомляє прес-служба Поліції Харківської області.

Поліцейські охороняють публічну безпеку та порядок, захищають місцеве населення, його права та свободи. Правоохоронці реагують на повідомлення щодо виявлення вибухонебезпечних предметів, фіксують злочини окупантів, проводять процедуру зачищення на деокупованій території з метою виявлення громадян, причетних до колабораційної діяльності.

«Поліція закликає громадяни, які під час окупації стали жертвою злочину або їх свідками, повідомляти про такі факти на лінію «102» або до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області (050) 302-20-44», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости