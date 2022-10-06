17 спецавтомобілей та 70 рятувальників були задіяні на гасіння нічних пожеж у Харкові

За добу з 5 по 6 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 2 з них спричинені атаками ворожих БПЛА;

5 – на аварійно-рятувальні роботи;

11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

3 – інші виїзди.

Вночі Основ‘янський район Харкова піддався атаці ворожих ударних безпілотних літальних апаратів, які влучили в об‘єкти критичної інфраструктури. Там виникли 2 пожежі. Їхні площі склали по 500 кв. метрів. О 04:40 силами підрозділів ДСНС дані загоряння ліквідовані повністю. До робіт з пожежогасіння залучено 17 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, близько 70 осіб особового складу ДСНС.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1021 вибухонебезпечний предмет.

Агентство Телевидения Новости