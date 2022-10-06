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Енергетики заживили село, яке через бойові дії було знеструмлене три місяці

Енергетики заживили село, яке через бойові дії було знеструмлене три місяці

Фахівці Золочівського району електричних мереж (РЕМ) відновили електропостачання у селищі Басове (Богодухівський р-н), яке було знеструмлене останні три місяці. Окрім того, енергетики повернули світло до селища Перовське.

«Через постійні обстріли та близькість до кордону не було можливості забезпечити стале електропостачання в цих селах. Наразі близько 300 споживачів заживлені та мають змогу знову користуватися електрикою», –зазначили в обленерго.

Наразі енергетики також відновлюють електропостачання в селищі Калинове Золочівської громади. Світло повернеться в домівки місцевих жителів вже найближчим часом.

Агентство Телевидения Новости

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