15 нетверезих водіїв виявили харківські патрульні за денну зміну

Напередодні вдень на вулиці Героїв Праці патрульні зупинили авто Volkswagen за порушення ПДР. Під час спілкування інспектори виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 1,74 проміле алкоголю в крові.

На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Усього за денну зміну патрульні поліцейські виявили ознаки сп’яніння у 15 кермувальників. На них складені відповідні адміністративні протоколи, які надалі передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости