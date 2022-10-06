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15 нетверезих водіїв виявили харківські патрульні за денну зміну

15 нетверезих водіїв виявили харківські патрульні за денну зміну

Напередодні вдень на вулиці Героїв Праці патрульні зупинили авто Volkswagen за порушення ПДР. Під час спілкування інспектори виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 1,74 проміле алкоголю в крові.

На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Усього за денну зміну патрульні поліцейські виявили ознаки сп’яніння у 15 кермувальників. На них складені відповідні адміністративні протоколи, які надалі передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости

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