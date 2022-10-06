Рятувальники закінчили розбирати завали в Балаклійській районної лікарні

Аварійно-рятувальні роботи на зруйнованих внаслідок обстрілів об‘єктах проводились у Салтівському районі Харкова, а також на території Дергачівської громади, у селищі Борова, Ізюмі, селі Діброва Ізюмського району. Рятувальники розбирали завали, демонтували аварійні конструкції будівель. Загалом від ДСНС залучено 37 осіб особового складу та 10 одиниць техніки.

Рятувальники продовжили забезпечувати людей, що мешкають в деокупованих населених пунктах (м. Куп‘янськ, м. Ізюм та селище Великий Бурлук) питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено біля 40 т води.

Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях зведеним загоном ДСНС.

Протягом доби в Ізюмі рятувальники за допомогою важкої інженерної техніки розбирали завали, демонтували зруйновані будівельні конструкції, забезпечували електроенергією роботу водяної свердловини, доставляли гуманітарну допомогу людям.

У Балаклії завершені роботи з розбирання аварійних елементів будівлі центральної районної лікарні.

Агентство Телевидения Новости