В суботу частину Холодної Гори буде знеструмлено: адреси

Для безпечного виконання невідкладних ремонтних робіт на високовольтних ліній електропередачі у суботу, 8 жовтня, з 9:00 до 17:00 буде знеструмлено частину споживачів Новобаварського та Холодногірського районів Харкова. Про це повідомили в «Харківобленерго». Адреси, за якими буду буде відключено електроенергію:

вул. Полтавський шлях від 126 до 190 номеру та від 119 до 161,

Григорівське шосе,

пр. Любові Малої,

вул. Холодногірська,

вул. Волонтерська,

вул. Іллінська,

вул. Терихівська,

вул. Дудинської,

вул. Пермська,

вул. Верхньогіївська та інші прилягаючі вулиці.

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