Тікати чи оборонятися: наступ ЗСУ на Херсонщині поставив росію перед дилемою

На тлі успішного наступу Збройних сил України в Херсонській області російське командування опинилося перед вибором: тікати чи оборонятися.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки, пише Громадське.

Там вказують, що Збройні сили України 2 жовтня розпочали новий етап наступальних дій у Херсонській області. Просуваючись на південь, українські підрозділи просунули лінію фронту ще на 20 км.

Відомство вказує, що головним чином ЗСУ завойовують східний берег Інгульця та західний берег Дніпра, але ще не загрожують основним російським оборонним позиціям.

«російські війська зазвичай відмовлялися від зіткнення та відступали. російське командування, ймовірно, вбачатиме зростання загрози в районі Нової Каховки як одну з найбільш актуальних проблем», – зазначає розвідка.

І зауважують, що пошкоджена переправа через Дніпро в цьому районі залишається одним із небагатьох доступних для окупантів шляхів для поповнення сил.

«росія стоїть перед дилемою: відведення бойових сил через Дніпро робить оборону решти Херсонської області надійнішою, але політичний імператив полягатиме в тому, щоб залишитися й оборонятися», – зазначає відомство.

росія спрямувала більшу частину своїх повітрянодесантних сил на оборону Херсона. Отже, у рф нині небагато додаткових якісних сил швидкого розгортання, доступних для стабілізації фронту.

«Вона (росія – ред.), ймовірно, націлена на перекидання мобілізованих резервів на цей сектор», – зазначають у Міноборони Великої Британії.

Агентство Телевидения Новости