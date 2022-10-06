Один загиблий, 21 врятований: наслідки ранкового обстрілу Запоріжжя

Влада Запоріжжя уточнила кількість жертв обстрілу: внаслідок сьогоднішнього обстрілу загинула одна людина і 21 особу врятовано. Загибель ще однієї людини не підтвердилася.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Укрінформ.

Раніше повідомлялось, що о 5-й годині ворог випустив ракети, попередньо, С-300. Дві з них влучили в житлові будинки.

«Уточнені дані щодо постраждалих. Наразі відомо про загибель однієї жінки. Загибель ще однієї людини не підтверджується. Завдяки лікарям її життя вдалося врятувати», – написав Старух.

За його інформацією, семеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували, серед них є трирічна дитина.

Очільник ОВА зазначив, що рятувальна операція ще триває, і кількість постраждалих може змінюватись.

«Жертв могло бути значно більше, але завдяки вчасним та професійним діям запорізьких працівників ДСНС вже вдалося врятувати 21 постраждалого», – написав він.

Раніше місцева влада поінформувала, що, за попередніми даними, внаслідок ранкового обстрілу Запоріжжя одна жінка загинула, ще одна померла в машині швидкої допомоги.

Агентство Телевидения Новости