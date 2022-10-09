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За два тижні з Куп’янського району евакуйовано 3700 людей

За два тижні з Куп’янського району евакуйовано 3700 людей

Протягом двох тижнів правоохоронці разом з волонтерами проводили активні евакуаційні заходи з міста Куп’янськ та селищ Куп’янськ-Вузловий й Ковшарівка: забезпечено евакуацію понад 3700 людей до безпечних місць з деокупованої території Харківщини.

Для громадян, які не захотіли залишати свої домівки, працівники поліції разом з іноземною благодійною організацією H.U.G.S. доставили гуманітарну допомогу.

Місцевим мешканцям доставили продуктові набори з різноманітними консервами, крупами, цукром та мукою.

Агентство Телевидения Новости

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