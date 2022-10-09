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В Дергачівському районі чоловік підірвався на міні

В Дергачівському районі чоловік підірвався на міні

По області протягом доби з 8 по 9 жовтня окупанти із артилерії обстрілювали Вовчанськ, населені пункти Куп’янського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували 3 людей: 32-річного чоловіка у Вовчанську, 59-річну жінку у Дворічанській громаді. Наступив на міну в Дергачівській громаді 39-річний чоловік, також госпіталізований. Стан усіх постраждалих середній, повідомили в ХОВА.

Підрозділи ДСНС продовжують розмінування територій. За добу на Харківщині знешкодили 633 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости

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