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На Донеччині ЗСУ загалом звільнили 40 населених пунктів – Мінреінтеграції

На Донеччині ЗСУ загалом звільнили 40 населених пунктів – Мінреінтеграції

На сьогодні Збройні сили України деокупували 40 населених пунктів у Лиманській та Святогірській громадах Донецької області, повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це пише Радіо Свобода.

«Там (у звільнених населених пунктах – ред.) розпочато відновлення інфраструктури, тривають стабілізаційні заходи. Наразі обстежуються зруйновані будинки та здійснюється пошук їх власників. Зазначимо, що лише у Святогірську виявили понад 260 таких будівель», – йдеться в повідомленні.

У селах Хрестищі та Маяки поновлюють електропостачання, у Святогірську відновлюють мобільний зв’язок.

«Почала активно надходити гуманітарна допомога населенню: від місцевої влади, ЮНІСЕФ, Товариства Червоного Хреста України. Це, зокрема, продукти, предмети гігієни, прилади для обігріву приміщень. Тривають нарахування соціальних виплат населенню», – повідомляє урядове відомство.

За його даними, у звільнених Лимані, Святогірську та селищі Ярова відновили виплату пенсій, з моменту звільнення Пенсійний фонд виплатив 8 мільйонів гривень.

Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня повідомив, що за тиждень ЗСУ звільнили десятки населених пунктів на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині. Він також підтвердив звільнення восьми населених пунктів на Херсонщині.

На початку жовтня стало відомо, що Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області.

Агентство Телевидения Новости

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