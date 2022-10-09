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В Харкові затримали вуличного грабіжника

В Харкові затримали вуличного грабіжника

До відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 звернувся харків’янин. Він розповів, що на вулиці стався конфлікт з невідомим чоловіком. Зловмисник вдарив його по голові, забрав телефон та гроші – и 1500 гривень.

Поліцейські встановили особу нападника. Ним виявився 38-річний чоловік.

Слідчим за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.

7 жовтня чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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