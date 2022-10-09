Треба було виживати: в Руській Лозовій садили городи під обстрілами

Був приход, пожежа, тушили. Остався тільки підвал, зверху всі стіни рознесені, покрівля немає, гарно так прилетіло.

Руська Лозова, штаб добровольчого батальйону «Хартія». Завдяки міцним перекриттям підвального приміщення обійшлося без жертв.

Схоже на те, що десь 155й снаряд артилерії. Обстрілювали всім – тут і міни, і РСЗВ, і касетні. Вся наявна РСЗВ і артилерія – воно все тут було. Це уламок снаряду, який не зовсім розірвався. – Це він зруйнував будівлю? – Не він, а його брати і сестри. Такий досить важкий.

Тут було розташовано вузол зв’язку захисників Украiни. Чергували позмінно, одна з задач – спостереження та збір інформації. На стіні – схема визначення напрямків обстрілів.

Напрямок на північ і далі по сітці. І коли були приходи сюди, вони фіксувалися. На який напрямок прийшло і дистанцію, потім все це наносилось на карту і дивились по геометрії, вираховували, звідки по нам стріляли.

Позивний Писар. В підрозділі чоловік виконує обов’язки стрільця та водія машини військової швидкої допомоги. В мирному житті будівельник, останній раз тримав зброю в руках 30 років тому.

позивний «Писар», добровольчий батальйон «Хартія»

Касаємо зброї – не було проблем. Радянська армія за 2 роки вбиває в голову, як поводитися зі зброєю. Але на сьогодні є досить великі зміни, тактика змінилася. Бачимо, як нам це допомагає, як ведуть себе росвійська, а як ведуть себе наші хлопці, побратими. Одна з задач підрозділу – спостереження лінії оборони і передача інформації від наших розвідників і БПЛА. Збір цієї інформації і передача далі по команді. Друге – це спостережні пункти, їх захист і оборона.

Андрій – ювелір до війни – спостерігає за повітряною активністю ворога, вчитися розрізняти що летить почав ще на рідній Салтівці.

позивний «Ірокез», добровольчий батальйон «Хартія»

Я перші 10 днів жив на Салтівці, там звикали швидко. З 24 – днів десять, а потім переїхали в інший район міста, дом пошкоджений, переїхали на Роганський жилмасив. Ми спостерігали за діями противника. Все, що літає, записували де падає, БПЛА, все записували і передавали до штабу.

Перед тим, як залишити Харківщину, окупанти відчутно зменшили кількість обстрілів.

позивний «Писар», добровольчий батальйон «Хартія»

Все дуже швидко змінилося, просто доганяли їх. Всі дії, які були до цього зроблені – ми знали де хто знаходиться. Була зроблена підготовка, артилерії в тому числі. Всі підрозділи виконали свою роботу, все було добре, така вдача військова.

Місцеві мешканці розповідають різні історії. Декому пощастило зовсім уникнути спілкування з окупантами, в інших знайомство пройшло не так добре.

Віталій

Приходили проверяли, первые пришли русские, разведчики, хлопцы лет 30. Пришли поздоровались, я чай разливал. Дед, говорят, посиди часик, не выходи. Ну я дольше посидел. В окно посмотрел, у них экипировка была, гранатометы. Потом пришли ЛНР чи ДНР, я их не знаю.

Ілля, речник добровольчого батальйону «Хартія»

Декілька днів тому спілкувався з чоловіком, який служив в АТО. І він переживав, що його розстріляють. Його хтось здав, до нього приїхали додому, посадили на підвал і декілька днів він там провів. І одного дня йому кажуть – пішли. Він думав, його ведуть на розстріл. Йде, а люди навкруги кажуть – дивіться, живий труп іде. Але якось відпустили.

Марина приїхала в Руську Лозову прибрати в будинку. Залишатися тут зимувати не збираються – нема ані світла, ані газу.

Марина

04-38 Вот воронка, пало с этой стороны, прилет был 3 мая. Совсем недавно уже во дворе был прилет, туалет и душевая летние пострадали. Крышу своими силами как смогли залатали, в доме потолка попадали. Вот окна сегодня пытаемся вставлять, такие разрушения. Будет сухо – будет стоять. Будет мокро – все упадет.

Поки в селі було відносно спокійно, вони залишалися, розповідає Марина. Виїхали тільки коли обстріли посилилися.

Марина

Да, было страшно. Мы садили огород – у нас ракеты летят. Мне сказали, я отчаянная, ну ничего страшного. Мы собирались здесь жить и что-то есть. Магазинов нет, продовольствия нет. Из того, что своими силами вырастили – как-то питаться, виживать. Мы видели первый бах и видели, куда она летит, на Лесное. Получается, мы посередине. И мы нормально это выучилию Когда начали по туй улице бить ближе – тогда прятались.

До того ж, повертатися на звільнені території ще зарано через щільне замінування – минулої доби в Дергачівській громаді на міні підірвався чоловік – постраждалий вижив, зараз знаходиться в лікарні. Стан – середньої важкості.





Агентство Телевидения Новости