ЗСУ звільнили понад 1170 кв. км української території на Херсонському напрямку
Збройні Сили України звільнили від російських окупантів понад 1170 кв. км української території на Херсонському напрямку, повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, пише Interfax-Україна.
«Станом на сьогодні з початку активних дій звільнено понад 1170 кв. км на Херсонському напрямку. Триває робота із закріплення територій, з їх зачистки, з проведення стабілізаційних заходів», – сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону в неділю.
За її словами, в деокупованих населених пунктах російські загарбники залишають багато «сюрпризі», мінуючи будівлі, дороги і навіть поля.
«Слід бути пильними і не поспішати повертатися на звільнені території. Слід дати можливість фахівцям провести відповідні стабілізаційні заходи», –наголосила Гуменюк.
7 жовтня Гуменюк повідомила, що кількість звільнених територій на Херсонщині збільшилася до 500 кв. км.