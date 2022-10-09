За минулу добу ЗСУ відбили атаки противника в районах 7 населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 9 жовтня. 228 доба війни.

Протягом доби окупанти завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ударів противника постраждало населення та об’єкти більш ніж 30 населених пунктів. Зокрема, Березнегувате, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Зеленопілля, Времівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Давидів Брід, Нова Кам’янка, Трифонівка.

Для ударів по Запоріжжю противник використав двадцять крилатих, авіаційних та зенітних керованих ракет. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed -136. Один з них було знищено силами і засобами ППО в акваторії Чорного моря.

На Слобожанському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони 30 населених пунктів. Серед них – Білий Колодязь, Висока Яруга, Ізюм, Нескучне, Рідкодуб, Червона Зоря. Застосовував ударні БпЛА.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Бударки, Терни, Соледар, Нью-Йорк, Первомайське, Невельське та Побєда.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 9 ударів. Підтверджено ураження 7 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА, один літак ворога та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Ракетні війська і артилерія уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. В зону вогневого ураження також потрапили комплекси радіоелектронної боротьби та позиції самохідної артилерії.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости