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09.10.2022 19:26
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У ростовській області розбився військовий літак рф – пілоти встигли катапультуватися

У ростовській області розбився військовий літак рф – пілоти встигли катапультуватися

Військовий російський літак, вірогідно, Су-24, зазнав аварії неподалік хутора сибірки ростовської області.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал інсайдерського видання Baza.

«Військовий літак (імовірно Су-24) зазнав аварії неподалік хутора Сибірки. За попередньою інформацією, літак не ніс озброєнь та призначався для навчальних польотів. Пілоти встигли катапультуватися», – ідеться у повідомленні.

Судячи з зображення, внаслідок жорсткої посадки літак отримав серйозні пошкодження та не підлягає відновленню.

Хутір Сибірки Морозівського району Ростовської області росії знаходиться приблизно за 120 км від російсько-українського кордону.

Як повідомлялось, за даними Генштабу ЗС України, станом на ранок 9 жовтня, було знищено 266 військових літаків окупантів.

Агентство Телевидения Новости

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