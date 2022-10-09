Кількість алкоголю в крові перевищувала норму в 16 разів: харківські патрульні затримали нетверезого водія
Напередодні вдень на лінію 102 звернувся громадянин та повідомив про водія автомобіля ВАЗ в нетверезому стані. На проспекті Героїв Харкова патрульні виявили та зупинили вказаний автомобіль.
Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд.
Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат склав 3,26 проміле алкоголю в крові, що перевищило допустиму норму в понад 16 разів.
На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.
Загалом за денну зміну патрульні виявили ознаки сп‘яніння у 10 водіїв.