Кількість алкоголю в крові перевищувала норму в 16 разів: харківські патрульні затримали нетверезого водія

Напередодні вдень на лінію 102 звернувся громадянин та повідомив про водія автомобіля ВАЗ в нетверезому стані. На проспекті Героїв Харкова патрульні виявили та зупинили вказаний автомобіль.

Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат склав 3,26 проміле алкоголю в крові, що перевищило допустиму норму в понад 16 разів.

На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Загалом за денну зміну патрульні виявили ознаки сп‘яніння у 10 водіїв.

Агентство Телевидения Новости