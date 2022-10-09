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09.10.2022 20:16
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Волонтери та військові евакуювали з-під Ізюму шістьох коней

Волонтери та військові евакуювали з-під Ізюму шістьох коней

На деокупованих територіях українські військові постійно знаходять поранених чи травмованих тварин. Так, цього разу під Ізюмом вони натрапили на шістьох коней. Один з них був поранений. Військові власними силами надали йому допомогу, годували та купували ліки.

Але на тій території досі небезпечно і поранений кінь все ще у поганому стані. Тому, щоб не ризикувати життями тварини, вирішили всіх шістьох евакуювати.

Військовий, який опікувався конями, сам знайшов їм прихисток у Сумській області, а волонтери UAnimals допомогли йому із транспортуванням тварин. «Сподіваємося, що на Сумщині кінь швидко одужає і йому з другом буде комфортно на новому місці», йдеться на сторінці UAnimals в Фейсбук.

Агентство Телевидения Новости

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