Пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах та Києві

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у вісьмох регіонах та Києві. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Російські терористи сьогодні масово обстрілюють українські міста. Під ударами цивільна й критична інфраструктура. Одними з перших цілей стали дитячий майданчик, музеї та освітні заклади. На жаль, загинули люди. Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і Києві. Зараз частина областей знеструмлена. Потрібно бути готовим до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв’язком», – написав він у телеграм-каналі.

Прем’єр зазначив, що головна мета Росії – посіяти паніку, налякати, залишити українців без світла й тепла.

«Усі служби працюють на місцях, ми оперативно відновлюємо нашу інфраструктуру. Зробимо все, щоб якнайшвидше відновити всі об’єкти. Дякуємо нашим рятувальникам і медикам, які зараз в епіцентрах обстрілів рятують життя людей. Дякуємо нашим енергетикам, які під обстрілами відновлюють живлення міст», – написав він.

Шмигаль також повідомив, що ППО вдалося збити понад 40 ракет із 70.

Агентство Телевидения Новости