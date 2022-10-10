Били ракетами з Каспійського моря та запускали дрони-камікадзе з Білорусі: чим рф атакувала Україну 10 жовтня

Сьогодні в період з 06:20 до 11:15 російською федерацією було нанесено ракетні та ракетно-авіаційні удари по території України з районів Каспійського моря та Нижнього Новгороді по містам Київ, Львів, Прилуки, Хмельницький, Дніпро, Ніжин, Житомир, Харків.

Попередньо в ударах було задіяно понад 74 ракет, інформація уточнюється, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Крім того, противником було нанесено авіаційні удари із застосуванням 17 БпЛА типу «Шахід» з території Білорусі та АР Крим.

Підрозділами ЗРВ, ППО СВ та авіацією Повітряних сил ЗСУ було знищено за попередніми даними 42 ракети (дані уточнюються).

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