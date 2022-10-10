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П’ятеро загиблих, 47 постраждалих: результат ракетних ударів по Києву

П’ятеро загиблих, 47 постраждалих: результат ракетних ударів по Києву

Сьогодні в результаті масованої ракетної атаки росії по Києву п’ятеро людей загинули та 47 постраждали, повідомила керівник пресслужби управління ДСНС України у Києві Світлана Водолага, пише Інтерфакс-Україна.

«Унаслідок цієї масованої атаки у нас загинули, це попередня інформація, п’ять осіб, 47 осіб постраждали. Також 12 осіб рятувальники врятували і 24 особи рятувальники евакуювали з тих будинків, які були пошкоджені. Наразі рятувальники ще залишаються на місці: вони розбирають завали. Тому, можливо, цифри будуть трохи іншими», – сказала вона в ефірі національного телемарафону UA разом у понеділок.

Водолага також зазначила, що рятувальники працювали у столиці «у шести точках, куди влучили ворожі ракети».

Агентство Телевидения Новости

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