Харків: метро працює як укриття, на трамвайні та тролейбусні маршрути пустили автобуси

Окупанти б’ють по інфраструктурі, що забезпечує життєдіяльність міст. Харків все це вже переживав у лютому-березні, квітні. Та й протягом усього часу з початку війни. «Я впевнений – витримаємо і зараз. Тим більше, що ППО збиває безліч ракет, запущених ворогом Україною№, звернувся до харків’ян мер міста Ігор Терехов.

«Ми зупинили метро – ви можете цілодобово користуватися ним як укриттям. Зараз через відсутність електрики не ходять трамваї та тролейбуси, але ми так переформатували роботу автобусів, що ви зможете дістатися будь-якої точки Харкова.

Прошу вас сьогодні та найближчими днями бути максимально обережними, перебуває у укриттях і по можливості не виходити на вулицю».

Агентство Телевидения Новости