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Українців попередили про можливі перебої з мобільним зв’язком та інтернетом

Українців попередили про можливі перебої з мобільним зв’язком та інтернетом

Масована ракетна атака росії призвела до перебоїв з мобільним інтернетом та зв’язком у різних регіонах України.

Про це повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, пише Слово і Діло.

«Нестабільна робота мереж пов’язана з пошкодженням інфраструктури як безпосередньо операторів, так і підприємств енергетичного сектору. Наразі й оператори, і представники екстрених служб докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електроживлення та стабільного мобільного зв’язку», – повідомили у Держспецзв’язку.

Зокрема, перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовано у Хмельницькій, Львівській, Полтавській області, Харкові, Житомирі. Ще у низці населених пунктів відчутні проблеми з доступністю власне мобільного зв’язку.

Агентство Телевидения Новости

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