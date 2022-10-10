Всі навчальні заклади України переходять на дистанційне навчання

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет у соцмережах.

Шановні освітяни, учні, батьки, студенти!

Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці.

Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу.

Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022).

Безпека – понад усе! Життя і здоров’я кожного громадянина понад усе!Будь ласка, не нехтуйте правилами поведінки під час сигналу «повітряна тривога», спускайтеся в укриття. Бережіть себе!

Рішення, як саме діти будуть навчатися з наступного тижня в МОН приймуть окремо

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