Через ракетний обстріл та знеструмлення затримуються потяги та електрички

Про це повідомляють в Укрзалізниці.

Станом на зараз із затримкою до 30 хвилин рухаються 14 поїздів; 24 рейси рухаються із затримкою від 30 хвилин і більше. Час затримки вашого поїзда оперативно можна дивитись на сайті https://uz-vezemo.com, а також в розділі «онлайн-табло» в чат-ботах Укрзалізниці та в застосунку. В цьому розділі також додали онлайн-табло вокзалів Конотопу та Шостки.

Київський залізничний вокзал відкритий для пасажирів на вхід та вихід, посадка та висадка пасажирів — за графіком.

У партнерстві з World Central Kitchen вже годуємо пасажирів на Київському вокзалі: пасажири всіх рейсів, які прибудуть сьогодні після комендантської години, зможуть залишитись на ніч на вокзалі. Запаси чаю та їжі вже оновлені

Ми залишаємось на зв’язку та готові консультувати пасажирів по всім питанням через контактний центр Укрзалізниці за номером 0800 503 111, у чат-ботах, та на наших офіційних сторінках в соцмережах.

Також повідомляється, що

риміські поїзди на Львівщині, в Конотопському регіоні та на Харківщині рухаються із затримками у зв’язку зі знеструмленням контактної мережі.

Приміські рейси, що прямують через Лозову, обмежено до станції Самійлівка.

Агентство Телевидения Новости