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Масові ракетні удари по інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня – ГУР

Масові ракетні удари по інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня – ГУР

За даними воєнної розвідки України, російські окупаційні війська отримали вказівку з кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня.

До військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст.

▪️8 жовтня на аеродром “Оленья” з аеродрому ”Енгельс” було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101.

На зовнішній рейд Севастополя було виведено 6 носіїв крилатих ракет з сорока ракетами “Калібр”.Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості.

Агентство Телевидения Новости

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