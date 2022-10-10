Притула та Стерненко оголосили збір на українські дрони-камікадзе

Телеведучий Сергій Притула та активіст Сергій Стерненко розпочали збір на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV.

Про це повідомив Сергій Притула у своєму Instagram.

Він зазначив, що збір планували розпочати пізніше, утім через масовані ракетні удари по всій території України його оголосили сьогодні, 10 жовтня.

“Друзі, збираємо на помсту! Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. Розпочинаємо вже”, – написав Притула.

Гроші будуть спрямовані на закупівлю українських дронів-камікадзе RAM ІІ UAV.

“Буде бавовна. Буде боляче. Чим більше зберемо, тим більше їх буде!”, –

Притула та Стерненко збиратимуть окремо, а потім обʼєднають зібрані кошти

Агентство Телевидения Новости