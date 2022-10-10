Дорожники відновлюють проїзд у Балаклею та Ізюм

Протягом вихідних очистили 11 кілометрів доріг (в тому числі 2 км комунальних вулиць Ізюму і Балаклії), повідомляє служба автомобільних доріг на Харківщині Сьогодні в Ізюмі дорожники фрезерували пошкоджене покриття дороги М-03 та працювали на трьох тимчасових переправах. Продовжили прибирання дорожнього покриття, аварійний ремонт дороги. Не зупиняється розчищення головної транспортної артерії Харківщини. На трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський триває демонтаж зруйнованого мосту, розчищення покриття. Продовжується демонтаж ворожих блокпостів.Також наводимо лад і забезпечуємо проїзд на маршрутах: Т-21-22 Ізюм – БарвінковеН-26 Чугуїв – МіловеР-78 Харків – Зміїв – Балаклія – ГороховаткаТ-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП «Чугунівка»Т-21-17 Дергачі – Козача Лопань – /М-20/Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка.

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