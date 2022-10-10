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10.10.2022 16:46
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Стало відомо скількі людей постраждало внаслідок ракетних ударів в Україні

Стало відомо скількі людей постраждало внаслідок ракетних ударів в Україні

Станом на 14:00 понеділка внаслідок ворожих атак по Україні загинули 11 людей, 64 травмовані, повідомляє ДСНС.

“Унаслідок обстрілу сталося влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єкти енергопостачання) у восьми областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж. Унаслідок терористичної атаки загинули 11 людей і травмовано – 64”, – йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі за даними на 14:00 понеділка.

За інформацією ДСНС, відсутнє електропостачання у чотирьох областях: Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська. “На решті території України електропостачання порушено частково”, – наголошується у повідомленні.

До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС. Наслідки уточнюються.

Агентство Телевидения Новости

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