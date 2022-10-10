Путін боїться військового перевороту: Нацгвардія в Москві в повній боєздатності, — ЗМІ

За даними журналістів, 18-тисячний підрозділ почав блокувати виїзди й проводити арешти в російській столиці. ОДОП — підрозділ внутрішньої охорони швидкого реагування МВС, який у воєнний час відповідає за охорону держоб’єктів у РФ.

Президент РФ Володимир Путін розмістив у Москві Окрему дивізію оперативного призначення (ОДОП) на тлі побоювань держперевороту, про це повідомляє The Mirror із посиланням на джерела в українській розвідці.

Стверджується, що підрозділ ОДОП посилив охорону російської столиці, і всі військові підрозділи приведені в повну боєготовність.

Охорона Путіна чисельністю 18 тис. осіб почала проводити арешти підозрілих військовослужбовців і встановлювати блокпости на в’їзді в Москву. Цей підрозділ очолює генерал-майор Микола Кузнєцов.

Такі події відбулися після того, як Путін звинуватив спецслужби України в “теракті” на Кримському мосту.

Україна не взяла на себе відповідальність за те, що сталося, також є думка, що вибухи на мосту сталися внаслідок внутрішнього конфлікту в російському керівництві.

Війська ОДОП — підрозділ внутрішньої охорони швидкого реагування МВС, який займається питаннями охорони правопорядку в Москві й області, а також питаннями, пов’язаними з боротьбою з тероризмом і екстремізмом. У воєнний час ОДОПу доручено охорону важливих держоб’єктів.

Агентство Телевидения Новости