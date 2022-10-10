Світло відновлять до кінця доби, – ХОВА

Сьогодні ворог завдав 9 ракетних ударів ракетами С-300. Частину – збили наші сили ППО. На жаль, є значні пошкодження інфраструктурних об’єктів. Наразі уже відновлено електропостачання в Харкові та області на 40-50%. Орієнтовне повне завершення відновлювальних робіт – до кінця доби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов

В області триває розмінування та відновлення критичної інфраструктури на деокупованих територіях Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів. Робиться усе можливе, щоб і на цих територіях якнайшвидше поновилося електроживлення та водопостачання.

Агентство Телевидения Новости