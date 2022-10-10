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10.10.2022 20:28
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Харківська область зі світлом, у місті тривають роботи

Харківська область зі світлом, у місті тривають роботи

Харківська область повністю підключена до енергопостачання — повідомили в ДСНС та підтвердили в “Обленерго”. В місті ще тривають роботи.

При цьому енергетики звернулись до мешканців регіону з проханням знизити споживання електроенергії

Шановні харків’яни! У зв’ язку з ракетними обстрілами та пошкодженням енергетичної інфраструктури м. Харків було заживлено за резервними схемами. Через це наполегливо просимо вас за можливості знизити споживання електричної енергії: не вмикати обігрівачі та інші потужні електроприлади. Це необхідно для запобігання перенавантаження електромережі. Дякуємо вам за розуміння та віримо у нашу перемогу!

Агентство Телевидения Новости

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