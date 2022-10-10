Перша з чотирьох німецьких систем ППО надійде в Україну найближчими днями

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що Німеччина хоче передати Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM «у найближчі кілька днів».

«Поновлення ракетних ударів по Києву та багатьох інших містах підкреслює, наскільки важливо швидко надати Україні системи ППО. Тож зараз ми надаємо спеціальну підтримку засобами для протидії загрозі з повітря. У найближчі кілька днів перша з наших чотирьох передових систем IRIS-T буде готова ефективно захищати українців», – заявила Крістіне Ламбрехт, яку цитує Spiegel.

Вона додала, що постачання наступних трьох систем планується у наступному році.

IRIS-T SLM – розроблений компанією Diehl Defence наземний ЗРК на шасі MAN SX 45 (8 x 8) з модифікованими керованими ракетами малої дальності. Дальність стрільби з вертикальної пускової установки – до 40 кілометрів, ураження – 20 кілометрів. Може вражати літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби.

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