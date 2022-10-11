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В Україні – нова ракетна атака

В Україні – нова ракетна атака

Про вибухи повідомляють на Кївщині, Кривому розі, Хмельницькому. Вранці ворог випустив по громадських об’єктах Запоріжжя 12 ракет С-300. Про це у Телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Укрінформ.

“Ворог продовжує терор мирних жителів Запоріжжя. Ракетний удар з 12 ракет С-300, які уразили громадські об’єкти”, – йдеться у дописі.

У Вінницькій області пролунав вибув. Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов підтвердив влучання.

“У Вінницькій області є влучання. Усі служби працюють. Дотримуйтесь заходів безпеки під час повітряної тривоги!” – написав він у телеграмі.

У фейсбуці Ладижинської територіальної громади повідомляється про обстріл дронами-камікадзе Ладижинської ТЕС.

Пошкоджено енергетичне обладнання станції. Жертв немає.

За даними начальника Миколаївської ОВА з Чорного моря випущено ще понад 10 ракет.

Сьогодні вранці сили протиповітряної оборони збили на півдні України вісім дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє  ОК “Південь”

“На світанку південні регіони ворог знов атакував дронами-камікадзе. Над Миколаївщиною силами протиповітряної оборони збито 5 Shahed-136, над Одещиною – 3”, – ідеться в повідомленні. 

Загроза ракетних ударів зберигається й на Харковщині.

Агентство Телевидения Новости

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