G7 збирається на екстренне засідання, від ООН вимагають реакції, а не занепокоєння

Напередодні через масови ракетні атаки 19 людей загинуло та 105 отримало поранення, повідомляє ДСНС.Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс у вівторок під час зустрічі лідерів G7 закличе провести екстрене засідання лідерів країн НАТО.

Про це йдеться в заяві на сайті британського уряду, пише “Європейська правда”.

“Прем’єр-міністр попросить країни зберегти жорсткі санкції та закличе до повномасштабної зустрічі лідерів НАТО найближчими днями”, – йдеться в повідомленні.

Трасс вважає за необхідне проведення такої зустрічі, щоб “союзники залишалися єдиними та рішучими у своєму протистоянні поведінці Путіна”.

“Приголомшлива міжнародна підтримка боротьби України різко контрастує з ізоляцією Росії на міжнародній арені. Їхня хоробрість перед обличчям найжорстокіших актів насильства заслужила всесвітній захват народом України. Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна. І ми, зі свого боку, не повинні ні на йоту послаблювати нашу рішучість допомогти їм отримати його”, – ідеться в заяві.

Нагадаємо, лідери країн Групи семи у вівторок проведуть термінову зустріч через масовані ракетні удари по Україні. У відеоконференції візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Масована ракетна атака росіян на Україну у понеділок, 10 жовтня не змінить баланс сил на місцях і не вплине на бажання України чинити опір – принаймні в короткостроковій перспективі.

Про це йдеться у редакторській колонці The Guardian.

“Хвиля ракетних і безпілотних ударів Росії по Києву та інших великих містах України в ранкову годину пік є цинічною відповіддю Кремля на бомбардування мосту через Керченську протоку до Криму”, – йдеться у статті.

Видання зазначає, що атака практично не мала жодного військового значення, а цинічне рішення націлитися на Київ та інші українські міста було явно політичним, попри заяви російського президента у понеділок вранці.

Її мета – налякати українське керівництво та цивільне населення, сподіваючись, що Київ врешті-решт відчує, що змушений погодитися на перемовини.

“Україна, безсумнівно, була стурбована в понеділок, і її президент Володимир Зеленський використає факт атак, щоб вимагати ще жорсткіших західних санкцій та більше систем протиракетної оборони на онлайн-зустрічі G7 у вівторок”, – додає The Guardian.

Але попри весь хаос, які принесли атаки, постає питання, чи витримають міста цей напад. На початку вересня Харків став мішенню жорстокої хвилі ракетних атак після успіху України на полі бою, постачання електроенергії та водопостачання там тимчасово були припинені. Однак згодом інтенсивність атак спала, і вони не мали великого впливу на військові операції, у яких Росія продовжує втрачати позиції на північній ділянці фронту, зокрема втративши місто Лиман.

Постійний представник України в ООН сказав, що його країна зазнала нападу, через який загинули багато людей. Серед жертв були близькі родичі Сергія Кислиці, які в момент ударів перебували в житловому будинку. Вони не змогли спуститися в укриття, бо через бомбардування зникло світло.

“Росія вбила членів моєї родини і цій жорстокості немає кінця”, – заявив Кислиця.

Він зазначив, що не можна допустити, щоб у ООН переважило російське бачення світу, оскільки від цього постраждає весь світ. Сергій Кислиця порівняв росію з нацистською Німеччиною 1930-х та 1940-х років.

“Зараз росія робить все можливе, щоб повернути нас у 30-і роки минулого століття, навіть у 40-ті, коли Гітлер знищував суверенні держави шляхом вторгнення, хибних референдумів та аншлюсів. Ми – на перехресному моменті, коли ООН або відновить до себе довіру або, зрештою, зазнає краху. Якщо станеться останнє, ми повинні будемо звинувачувати лише себе, оскільки це наш обов’язок – захищати принципи Статуту ООН”, – повідомив Кислиця.

Агентство Телевидения Новости