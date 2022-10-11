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У Харківській області можливі тимчасові відключення світла

У Харківській області можливі тимчасові відключення світла

Про це повідомили в “Харківобленерго”

Для стабілізації ситуації в енергомережі можливі тимчасові відключення світла у проміжок часу (орієнтовно) з 9.30 до 11.30. Вибірково. Диспетчери контролюють, де саме необхідно. Робимо усе можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми, – йдеться у пвідомленні

Про масові вялові відключення в регіоні. як в Київі, поки не йдеться. Наразі повідомляється про відключення в Богодуховській та Дергачівській ОТГ

Агентство Телевидения Новости

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