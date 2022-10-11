У Куп’янску сталися масові пожежі через обстріли

Вранці 10 жовтня ворог вчергове завдав обстрілу по житловому масиву міста Куп’янська, в результаті чого сталося 3 пожежі.

Горіло три приватних житлових будинки розташованих поруч на загальній площі близько 400 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС. О 12:10 усі пожежі були повністю ліквідовані.

За добу з 10 по 11 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 36 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 трапились внаслідок бойових дій;

2 – на аварійно-рятувальні роботи;

19 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

8 – інші виїзди

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 404 вибухонебезпечних предмета.

Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих міст Куп’янськ та м. Ізюм питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено більше 65 т води.

Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях зведеним загоном ДСНС.

У м. Ізюм рятувальники продовжили аварійно-рятувальні роботи на 3-х зруйнованих об’єктах. За допомогою важкої інженерної техніки вони розбирали завали, демонтували зруйновані будівельні конструкції. Також проводились відновлювальні роботи на 3-х об’єктах, де рятувальники влаштовували перекриття дахів та забивали вікна плівкою та іншими будівельними матеріалами. Продовжувались роботи щодо влаштування переправи та під’їзних шляхів до неї, забезпечення електроенергією водяної свердловини, місць гарячого харчування, тощо.

У м. Балаклія тривали відновлювальні роботи на житловому двоповерховому будинку на вул. Івана Франка, 26. Надзвичайники перекрили 400 кв.м. даху. Також проводились інші роботи з відновлення нормальних умов життя в місті.

Агентство Телевидения Новости