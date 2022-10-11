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Рух приміських потягів на Харківщині відновлено

Рух приміських потягів на Харківщині відновлено

Укрзалізниця продовжує рух країною, попри чергову ранкову повітряну тривогу майже по всій території, повідомляють на підприємстві

Станом на 8:30 звичним графіком рухаються 40 поїздів; до 30 хвилин затримуються 14 рейсів, а 23 рейси — затримуються на час від 30 хвилин і більше.

Залізничні вокзали працюють по всій країні в звичайному режимі, підземні переходи виконують роль укриття для пасажирів.

Рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізовано, напруга у контактній мережі відновлена.

Слідкувати за затримками рейсів можна на сайті https://uz-vezemo.com/delayform/, в чат-ботах Укрзалізниці в розділі «онлайн-табло» та в застосунку.

Залізничники роблять все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка і пришвидшити прибуття на станції призначення.

Укрзалізниця залишається на зв’язку для пасажирів по всіх питаннях через наш контактний центр за номером 0800 503 111, у чат-боті та наших офіційних соцмережах.

Агентство Телевидения Новости

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