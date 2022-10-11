Понад 400 км доріг на Харківщині розчистили від наслідків бойових дій

Бригади Служби автомобільних доріг у Харківській області розчищають покриття від ґрунту і сміття, прибирають зруйновані споруди вздовж проїзної частини та демонтують знищені штучні споруди, повідомляють в ХОВА

Минулої доби дорожники працювали в місті Ізюм і на 5 автошляхах області: Київ – Харків – Довжанський, Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка, Чугуїв – Мілове, Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка, Дергачі – Козача Лопань.

До робіт задіяли 188 працівників та 94 одиниці дорожньої техніки.

Агентство Телевидения Новости