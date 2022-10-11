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Валерій Залужний показав схему атак України та розповів про роботу ППО

Валерій Залужний показав схему атак України та розповів про роботу ППО

Він виклав схему завдання державою-агресором рф ракетно-авіаційних та ракетних ударів по території України. Ситуація на зображенні — станом на 10:20-11:00 десятого жовтня 2022 року.

Залужний написав, що противник застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу «Shahed-136».

«Сили і засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил, Сухопутних військ ЗС України та наші зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів. В умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно з усіх напрямків вони продемонстрували професійність і відданість справі», — пояснив дії сил ППО Головнокомандувач.

Українці, за його словами, змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів. До того ж і його військові мають в недостатній кількості.Саме тому важливо, що всі розуміли — безпека України та всієї Європи — в майстерних руках наших воїнів.

Залужний висловив співчуття цивільним та військовим жертвам атак.

Він запевнив співвітчизників, що не зважаючи на агонію диктаторського режиму, ми, як держава та нація, вистоїмо і переможемо. Слава Україні!

Росіяни гатили по Києву високоточними ракетами.Всього їх випустили 83, а 43 з них — збили українські ППО.

Агентство Телевидения Новости

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