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Ігор Терехов: Рух електротранспорту у Харкові повністю відновлено

Ігор Терехов: Рух електротранспорту у Харкові повністю відновлено

З сьогоднішнього ранку громадський транспорт Харкова, включно з метрополітеном, працює повністю.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Учора через вороже влучення було припинено енергопостачання міста, зупинилося метро, ​​тролейбуси, трамваї. Ми скоригували рух автобусів таким чином, щоб люди могли дістатися будь-якого району Харкова. Почали відновлювати систему енергопостачання. І надвечір практично відновили подачу електроенергії та водопостачання.

О 6:30 ранку громадський транспорт, включаючи метрополітен, працює повністю», – повідомив Ігор Терехов.

За словами мера, до Харкова після звільнення територій Харківської області повертаються харків’яни. «Стріляють по всій країні. Люди вже зрозуміли, що безпечних місць немає, і їдуть додому», – зазначив міський голова.

За його словами, сьогодні населення Харкова становить 1,1 млн. осіб.

Агентство Телевидения Новости

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