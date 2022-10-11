Росіяни бачать, як “сильно Путін помилився” – керівник спецслужби Британії

Керівник Центру урядового зв’язку Великої Британії (GCHQ) Джеремі Флемінг заявить, що Україна переламує ситуацію на війні проти “виснажених” російських сил. ВВС цитує витримки з майбутньої промови Флемінга

Незважаючи на ракетні удари по цілях по всій Україні в понеділок, Флемінг заявить, що у Москви закінчуються боєприпаси.

Він скаже, що процес прийняття рішень президентом Владіміром Путіним виявився “помилковим”.

Крім того, ітиметьсі й про те, що витрати Росії на війну в Україні – як з точки зору втрати людей, так і з точки зору втрати техніки – є “приголомшливими”, оскільки попередні досягнення зведені нанівець.

“Ми знаємо – і російські командири на місцях знають – що їхні боєприпаси закінчуються”, – скаже Джеремі у своєму виступі на щорічній лекції з питань безпеки Королівського інституту Об’єднаних збройних сил.

Він стверджуватиме, що мобілізація ув’язнених і недосвідчених чоловіків “свідчить про відчайдушну ситуацію” – а також прямо критикуватиме президента Путіна як ізольованого і такого, що припускається помилок.

Агентство Телевидения Новости