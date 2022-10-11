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Обмеження електроспоживання буде потрібно декілька днів – ЕК «Укренерго»

НЕК «Укренерго» вчора ввечері відновило енергопостачання у більшісті регіонів, де воно зникло в результаті масштабного ракетного обстрілу енергетичної інфраструктури магістральних мереж. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону «Спільні новини» 1+1 .

Під ракетну атаку ворога потрапила безпрецедентна кількість енергетичних об’єктів у багатьох регіонах України. Але наша енергосистема вкотре продемонструвала свою стійкість. Диспетчери НЕК «Укренерго» заживлювали споживачів по резервним схемам живлення, а ремонтні бригади – терміново відновлюють пошкоджене обладнання.«Ніхто в Європі не робив того, що доводиться робити нам під час цієї війни. З такими масштабними руйнуваннями ще ніхто не стикався. Наші бригади працюють 24/7 для того, щоб якнайшвидше відновити мережі та подати живлення усім споживачам. Але цього разу нам потрібна допомога від українців: ввечері з 17 до 23 години, за можливості, зменшити використання потужних електроприладів. Це праски, електроопалення, тепла підлога, пральні машини тощо. Ми просимо розумно та ощадливо ставитися до електроспоживання в ці дні, щоб дати енергетикам час відновити електромережі», – сказав Кудрицький.

Впродовж кількох наступних днів нам знадобиться додаткове обмеження електроспоживання, щоб дати можливість нашим ремонтним бригадам, які праюють 24/7 відновити електромережі, і якомога швидше забезпечити знову надійне енергопостачання.

«Це будуть повністю контрольовані тимчасові обмеження, які триватимуть по кілька годин. Вони вводяться у повній координації з диспетчерами «Укренерго» і покликані зберегти балнас в енергосистемі і пришвидшити відновлення електромереж», – додав Кудрицький.

Агентство Телевидения Новости

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